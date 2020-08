Compartir Facebook

A través de su cuenta de Facebook, la cantante Marina Yafac se mostró devastada por la muerte de su padre y se disculpó con sus seguidores por no cumplir con la entrega de algunos videos que le pidieron sus seguidores.

“Este dolor de la pérdida de mi padre me durará mucho tiempo, pero sé que tengo que seguir trabajando, mi dolor estará aquí conmigo escondido en mi corazón”, escribió la ex integrante de Agua Bella.

“Quiero pedirles disculpas a las personitas lindas que me falta entregar sus videos de saludos, prometo mañana hacerlos y cumplir con ustedes. Muchas gracias por entenderme, este abrazo de mi hijo me encanta y me ayuda mucho”, añadió debajo de la imagen donde se luce con su pequeño.

FANS LE DAN CONDOLENCIAS

Los seguidores de la cumbiambera le brindaron su apoyo en estos difíciles momentos y le dieron el pésame por la pérdida de su papito.

“Cierto Marina ese dolor nunca pasará, pero aprenderás a vivir con el. Dios te dará resignación y la fortaleza para sobrellevar este momento tan doloroso. ¡Q.E.P.D. tu papito!”, “Mis condolencias Marina Yafac. Que dios te de muchas fuerzas, un abrazo. Bendiciones”, “Dios lo tenga en su gloria a tu querido padre”, se pueden leer en algunos comentarios.



VECINO DISTINGUIDO

Asimismo, el alcalde del distrito de Tumán de Chiclayo, Ruperto Ipanaque, envió sus condolencias a la familia Yafac e hizo una distinción a la carrera artística del padre de Marina.

“Honorable vecino e integrante de una generación que irradio cultura musical en nuestro distrito en la recordada Sonora Rítmica Tumaneña de fines de los años 90. Formulamos fervientes votos para que puedan alcanzar el consuelo y resignación ante tan triste partida”, indicó el alcalde.

Por su parte, la cantante se mostró agradecida por el gesto del burgomaestre. “¡Te merecías esto y más padre mío! Fuiste un ejemplo de caballerosidad y nobleza, para todos los que te conocieron. ¡Dios Mío ayúdame a aceptar todo esto (su pérdida)! Sé que irás directo a cielo papacito lindo y si lloro es porque no te veré más. Viaja al cielo padre mío”, comentó.

