Muere tercer obrero tras caída de andamio

GIANCARLO ANDÍA

No resistió. José Luis Yovera Pacheco (41) es el tercer obrero muerto tras la caída de un pesado andamio en el Cercado de Lima. El padre de tres menores tenía una semana trabajando en la construcción. Su familia denuncia que no se les avisó a tiempo sobre el accidente. También comentan que estuvo no identificado porque sus propios compañeros le habrían robado sus pertenencias en plena desgracia.

NO IMAGINÓ DESGRACIA

El sábado pasado cuando sucedió el hecho en la construcción de la cuadra 12 de la avenida Petit Thouars, María Margarita Neciosup (39), esposa de José Luis realizaba sus cosas tranquilas en su vivienda de Pachacútec, en Ventanilla. Recién pasadas las 4 de la tarde al recibir una llamada todo cambió para ella y su familia. “Era un compañero de su trabajo. Apenas me dijo que él había tenido un accidente, que vaya a verlo al hospital Loayza”, expresó la ahora viuda.

Ella dijo que encontró a su pareja desfigurada y con el cuerpo destrozado. “Los médicos me dijeron que harían todo lo posible por salvarlo. Lo iban a operar por presentar lesiones internas, pero él ya estaba en coma”, aseveró.

EL COLMO: LE ROBARON

Lo que más indigna a los deudos es que José Luis, con una semana haciendo labores de carpintería en la edificación de Petit Thouars, haya sido ingresado al hospital como N.N. “No tenía sus documentos, tampoco su celular, ni su mochila. Luego preguntamos y nos dijeron que tal vez unos obreros le robaron sus cosas. ¿Eso es posible?”, afirmó su cuñado Jorge Luis.

EL DATO

Los deudos dijeron que los representantes de la empresa KMS Ingenieria & Construcciones SAC los iban a apoyar, pero aún no tienen el dinero para el nicho. “Mandaron a una persona pero nada oficial. José Luis era el soporte de su familia. Sus niños lo esperaban en casa”, exclamó Yovera Pacheco.