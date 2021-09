Mujer ampaya a su esposo en el cine acompañado de su amante

Compartir Facebook

¡Con las manos en la masa! La mujer rastreó cada paso de su esposo y lo descubrió en una situación muy comprometedora en el cine con una joven.

Este video se ha viralizado por todo TikTok y se trataría de un nuevo caso de infidelidad, cuya mujer descubrió a su esposo en el cine en compañía de una joven. La mujer grabó todo el preciso momento en el que atrapó a su cónyuge con las manos en la masa.

En el clip se ve como la amante al ser descubierta huye despavorida, el hombre al ver la reacción de la joven, quiso salir corriendo por las escaleras, pero para su mala suerte ya habría sido descubierto.

Miles de usuarios no se hicieron ajenos a la situación y comentaron: “La de blanco ya sabía que era la amante”, “Chale, señora, yo hubiese bajado las escaleras de tres en tres, no se me escapaba”, “¿Cómo va ir con sandalia? Tuvo que elegir zapatillas para corretearlo con comodidad”, fueron algunos de los comentarios.

HOMBRE USA FALDA Y TACONES PARA TRABAJAR

El influencer identificado como Mark Bryan se ha vuelto muy popular en Instagram. Es ingeniero de profesión, casado y tiene hijos, e indicó que quiere romper con los estereotipos de la moda al acudir a su centro de trabajo con tacones y falda.

Viven en Berlín, es heterosexual y tiene 61 años, le gusta las marcas exclusiva y se animó a sorprender a sus seguidores subiendo fotos de sus looks para ir a trabajar.

Esto empezó cuando fue al centro comercial para buscar unos zapatos para ir a la oficina, pero pasó por la sección de mujer y se percató de la variedad de zapatos que había en el mostrador y fue desde ese momento que empezó su cambio, ahora viste con falda y tacones.

“Creo que estoy ayudando a la gente a pensar que está bien vestirse con aquello con lo que se sienta más cómoda. Lo que una persona usa no debe dictar su orientación sexual. Soy un hombre heterosexual, pero llevo falda y tacones altos. Eso no me hace menos hombre.. “Creo que la ropa no debería tener género”, aseguró.

