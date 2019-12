¡Mujer atrapa al asesino de su hermana!

Dany Celeste Pacaya Flores hizo lo que pocos se atreverían a realizar. Venció sus miedos y, con sus propios recursos, no descansó hasta identificar y contactar al sujeto que, en setiembre pasado, estranguló hasta matarla a su hermana, Marina Joyce, a quien intentó violar, además de robarle dentro del cuarto que alquilaba en El Agustino. “Cumplí la promesa que le hice cuando la enterrábamos: como sea iba a atrapar a su asesino”, dice la valiente mujer. El homicida confeso se llama Gilberto Púa Lancha, de veinte años.

SE LA TENÍA JURADA

Joyci Marina Joyce tenía apenas dos días ocupando la habitación, situada en la calle 150 de la calle Amazonas, cuando su vida fue arrebatada de la peor manera.

“Ella pensaba mudarse porque no le gustaba el lugar. Llegó ahí confiando en su amigo. No sabemos cómo, pero su verdugo estuvo en el lugar con un cómplice más y la atacaron, solo porque no se dejó violar. La estrangularon y, no satisfechos con eso, le robaron todos sus ahorros y algunas pertenencias”, contó la joven que, desde el 19 de setiembre, no se detuvo un instante hasta dar con el responsable del terrible crimen.

LO ‘CAZÓ’ POR FACEBOOK

La muchacha volvió al lugar, se entrevistó con los vecinos y amigos de su hermana, hasta lograr identificar a uno de los sujetos por Facebook. “Lo ubiqué con el usuario de Brayan Gabriel Prins Arthis. Como no podía levantar sospechas, me creo una cuenta pero me hago pasar por una chica de República Dominicana para ganarme su confianza”, relató.

La comunicación con el asesino empezó desde el mes de noviembre hasta la tarde del 24 de diciembre, cuando Dany Celeste, logró citar en un concurrido centro comercial de Lurín a ‘Brayan Gabriel’.

VIVIDOR E INTERESADO

Diario Karibeña obtuvo algunos de los mensajes que ‘Brayan Gabriel’ compartía con la muchacha. “Yo igual soltero”, “eres muy bella, me encantas”, “pero deposítame en su cuenta de mi hermano”. Fueron algunos de los mensajes que mandó por varias semanas el sujeto a la joven, que una vez ganada la confianza del hombre, acudió con los agentes del Depincri Santa Anita–Ate Vitarte, para informarles que ya tenía al asesino.

“Me pedía de 3 a 4 mil soles para que se compre un celular y así poder estar en contacto conmigo cuando yo venga de viaje a Lima. Por eso me daba los números de cuenta. Lo movía siempre su interés por tener dinero”, añadió Dany.

SORPRENDIDO

Con las evidencias, la Policía formuló el requerimiento de captura para atrapar la tarde del martes 24 de diciembre en el patio de comidas del Plaza Vea de Lurín a Gilbert Púa. Según fuentes policiales, al verse sorprendido, el sujeto se quedó en shock, pues fue encarado por la hermana de su víctima, cuando él esperaba a la voluptuosa mujer extranjera que lo contactó por redes sociales.

“YO LA MATÉ”

Durante las diligencias de reconocimiento médico, Púa Lancha aceptó su crimen. “Sí, la maté. Fue con mi amigo, no éramos pareja. Le pido perdón a su familia, que me perdone por lo que yo he hecho”, dijo el sujeto con la voz entrecortada y el rostro desencajado.

Según las pesquisas policiales, en el cuerpo de la víctima se encontraron moretones y rasguños. “Ella se quiso defender, incluso lo ha mordido y dejó una marca. Que le den cadena perpetua y que su cómplice caiga pronto. Solo pido eso”, exclamó Dany Pacaya.

EL DATO

Joyci tenía diez años viviendo en Lima, trabajaba en una fábrica textil y era la segunda de ocho hermanos criados en su natal Iquitos.

GIANCARLO ANDÍA

FOTOS: DIEGO VÉRTIZ