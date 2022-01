Mujer atropella a delincuente que quería quitarle el auto: “me apuntó con una pistola”

Compartir Facebook

Una mujer de 32 años fue víctima de una violenta encerrona el pasado sábado. Todo cuando iba conduciendo por la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, en la comuna de La Reina, Chile.

Un video que registró el hecho, muestra como una banda de delincuentes trata de abordarla cuando la mujer se encontraba detenida en una luz roja.

Los antisociales la amenazaron con armas de fuego, sin embargo, la conductora reaccionó rápidamente atropellando a uno de los delincuentes. «El de la izquierda se bajó y me apuntó con una pistola; y también por eso agaché la cabeza por si me disparaban no le achantara, digamos».

«Y ahí fue que pasé a arrollar al que se había bajado por la puerta derecha. Yo me di cuenta de él cuando ya estaba arriba del capó en realidad. No me di cuenta cuando le pegué, no me di cuenta si estaba delante mío. En verdad yo tenía la cabeza abajo, manejé, moví el manubrio más que nada para salir de la situación», añadió la mujer.

A pesar de la osada acción de la mujer, su auto se quedó detenido sólo unos metros más allá. «Miré por el espejo retrovisor, vi que venían, se había subido al auto el que yo había atropellado. Todo mirando a través del espejo retrovisor y yo trataba de poner el auto en directa para salir arrancando, pero el auto no funcionaba”, añadió.

“Más me asusté cuando mi auto estaba parado y no echaba a andar. No le podía poner directa y decía ‘van a venir, van a venir’ y como los vi que estaban con una pistola, la verdad es que pensé que de enojados iban a pasar a dispararme no más, de picados porque no habían podido quitarme el auto”, concluyó la víctima del violento hecho.

Así se evita una encerrona!!! pic.twitter.com/iKDkqtU7AQ — Francho Hecatónquiro (@cyberfullfran) January 18, 2022

