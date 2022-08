Mujer busca tres amantes para su esposo y les pagará más 300 mil al mes: “quiero que sea feliz”

Compartir Facebook

La esposa de un hombre tailandés busca tres mujeres «hermosas y educadas» para que sean las amantes de su esposo.

Pattheema Chamnan, de 44 años, asegura que quiere encontrar compañía para su esposo porque lucha contra una depresión crónica. «Siento que no puedo cuidar bien a mi esposo», aseguró. «No he estado durmiendo con mi esposo y me hace sentir que no soy una buena esposa», agregó.

A través de videos subidos a sus redes sociales, Chamnan contó que ya ha seleccionado a dos candidatas para que vivan con ellos con un pago de 375 mil pesos chilenos.

Los requisitos son que ellas no tengan hijos, que puedan «complacer a su esposo físicamente» y «hacerle compañía y entretenerlo».

«Mi esposo ha estado trabajando duro solo y solo quiero que sea feliz. También tendré amigas con quienes estar en casa», destacó amantes.

Su esposo Pattagorn se sorprendió cuando encontró los videos de su esposa buscándole acompañantes: «Otros hombres que deseen ser como yo deben comunicarse con sus esposas al respecto. Deben pedirles permiso a sus esposas para que no haya problemas en el futuro».

«Nunca quise tener una amante, pero como mi esposa se ofrece, no la rechazaré», reflexionó el hombre.

Joven fue captado sacándole los piojos a su novia mientras la peinaba

Tal como se puede apreciar en el clip que se ha compartido muchas veces en distintas páginas, como lo hizo la cuenta @ghantaa en Instagram, donde se ha hecho muy popular rápidamente. Y es que, cuando el chico estaba peinando el pelo de su novia se pudo observar cómo incluso le sacaba los piojos para limpiar su cuero cabelludo.

“Hombre de cultura“, escribió la cuenta en la descripción del video, bromeando con que el joven tenía muy buen conocimiento en saber cómo tratar a su novia, incluso cuando ella necesitaba ayuda con sus problemas capilares.

En los comentarios se podían leer a algunos usuarios alabando la forma en que este chico se entrega a su novia, porque parece ser amor real. Por ejemplo, una chica comentó: “Necesitó esto”, dando a entender que el gesto de este novio era bien valorado por las chicas.

