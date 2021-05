Mujer casi entierra a su hermano en su jardín por falta de nichos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Escalofriante! Familiares del fallecido contaron que decidieron enterrarlo en su jardín porque le habían negado los nichos en el cementerio del distrito.

En el distrito de Chaclacayo, una familia no encontraba nichos para enterrar a su pariente, identificado como Joel Bautista, es por eso que decidieron cavar un enorme hoyo en su jardín para poder sepultarlo.

Mirar también: Equipo médico de Israel viajará a Uruguay para ayudar al personal médico en la lucha contra el virus

Comentaron que su pariente había fallecido el pasado 1 de mayo a causa de un infarto de miocardio.

Jenny Bautista, hermana del fallecido mencionó que recurrió a los cementerios del distrito, pero la respuesta que siempre recibían era que no contaban con espacio.

Es por eso que decidieron enterrarlo en su jardín para evitar un posible foco infeccioso de alguna enfermedad. También mencionaron que el cuerpo del pariente ya lleva tres días en su hogar, por lo que ha empezado a descomponerse.

“Como es posible que me va a negar. Hoy he vuelto a regresar que no hay y les dije que la solución es enterrarlo frente a mi domicilio”, Jenny Bautista cuestionó a las autoridades que le negaron en dos oportunidades el servicio de entierro para su hermano fallecido.

La Policía Nacional y Agentes de serenazgo llegaron hasta el lugar de los hechos para evitar este entierro. Este caso ya ha sido informado a la Municipalidad del distrito para que puedan dar una solución.

Mirar también: Lesly Águila pide cadena de oración por el fundador de Corazón Serrano