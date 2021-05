mujer denuncia a empresa que la despidieron porque no le quedaba el uniforme

Compartir Facebook

¿Gordofobia? Una mujer hizo una denuncia en redes sociales por una empresa que la despidieron porque el vestuario no le quedaba.

Alba Nevado, ha denunciado que no pudo ejercer su cargo como azafata, ya que le echaron la culpa a ella por su apariencia y no a la falta de uniformes.

Debido a la pandemia, no solo ha habido un centenar de millones de contagiados y de ellos, varios millones de víctimas fatales.

También muchos han perdido sus trabajos, lo que incluso se ha visto en países que normalmente lideran los ranking de desarrollo y bienestar social como España.

Donde encontrar un empleo, realmente es una gran oportunidad, y digna de ser celebrada.

Esto ocurrió en la Feria Internacional de Turismo, en donde después de pasar ls pruebas, le entregaron el uniforme de azafata para que se lo llevara y se lo pusiera en casa para así trabajar al día siguiente.

Lamentablemente, la prende no le quedó. Y lo que vino después sería aun peor. Debido a que presuntamente en la empresa recibiría comentarios despectivos por su apariencia, echándole la culpa a ella porque no le cupiera y no al hecho de que no tuvieron tallas más grandes ante su solicitud de otro uniforme acorde a su peso.

Después de la polémica, en la que el video fue reproducido más de 3 millones de veces en menos de cinco días, Alba declaró que la empresa se había acercado a ella para pedirle disculpa.

