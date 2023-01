Mujer desempleada que regresó cartera con 338 dólares consiguió trabajo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Las buenas acciones se devuelven, o al menos eso es lo que varios piensan. Aunque independiente de lo que cada uno crea o no, lo cierto es que ayudar a los demás es algo que siempre significa algo positivo, sobre todo para la persona que lo necesitaba.

Ese es el ejemplo que dio Jessica Caroline Barros, una mujer de 28 años que se encontró una cartera en Jaboticabal, São Paulo (Brasil) que contenía 1.740 reales (338 dólares), y como no había nadie cerca en aquel momento, publicó una foto del objeto en las redes sociales para localizar al dueño.

“Hola, encontré algo de dinero en un monedero muy pequeño, ¿es de alguien? No tiene documentos, pero como son más de 600 reales (116 dólares), ¡Podría ser el salario de alguien! por favor, no intentes engañarme diciendo que es tuyo, sabiendo que no lo es. También necesito dinero, pero eso no justifica que nadie tome lo que no es suyo. Identificaré si es la persona, si dice la cantidad exacta, y lo que está escrito dentro”, dijo Jessica en Facebook.

Afortunadamente no tardaron en comunicarse con ella, y se trataba de el sobrino de la dueña del bolso, ya que era el dinero de su jubilación.

“Es lo mismo que querría que me hicieran a mí. Me imaginé a la persona desesperada, necesitando el dinero. La conciencia es clara. Hice lo correcto, gracias a Dios”, comentó la mujer.

Oferta laboral

Jessica también se sentía contenta de haber hecho lo correcto, y sin imaginárselo no tardó en recibir buenas noticias. Resulta que su admirable ejemplo se volvió popular en internet, y fue así como Leandro Ferreira, dueño de un hogar de ancianos, se enteró de la historia y llamó a la joven para una entrevista de trabajo.