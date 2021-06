¡Chibolera! Mujer embarazada de su hijastro 15 años menor que ella

Compartir Facebook

Marina Balmasheva, una mujer rusa de 35 años ha remecido las redes sociales al ser vinculada sentimentalmente con el hijo de su ex pareja un hombre 10 años mayor que ella. La mujer afirma que ha recibido todo tipo de críticas y que ya no ocultará el amor que siente hacia el joven.

Balmasheva habría compartido muchos años de la infancia y juventud de Vladimir el hijo de su ex pareja, conforme fue pasando el tiempo se fueron dando cuenta que sentían una atracción mucho más fuerte que ya no podían disimular.

«Ya me cansé de esconderme. Sé que pasó poco tiempo, pero se los quiero contar», fueron las palabras de la mujer en sus redes sociales al evidenciar un avanzado embarazo.

El ex de Marina indicó que había escuchado rumores de ambos antes de hacer oficial el divorcio, acusando a Balmasheva de haber seducido a su hijo.

“Vova no es capaz de eso. No había tenido novia antes que ella. La hubiera perdonado si él no fuera mi hijo” fueron las palabras del padre de Vladimir.

Sin miedo a críticas

Marina ha demostrado a través de sus redes sociales que se encuentra plenamente feliz con el joven, pues ambos se encuentran entusiasmados por la llegada de su primer hijo fruto del amor de la pareja.

«Sé que algunos nos juzgarán. Pero estamos felices y deseamos que tú también lo estés», mencionó Balmasheva antes los comentarios negativos que ha recibido sobre su situación.

Marina ya es mamá

La mujer ya habría dado a luz a su pequeño, así lo dejó notar en su cuenta de Instagram en donde luce feliz junto a Vladimir, quienes semanas previas prepararon el cuarto del bebé con mucho anhelo por esta nueva etapa para ambos.

