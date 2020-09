Mujer engañada por su novio y mejor amiga hace fiesta para exponerlos

Compartir Facebook

Una mujer se hizo viral en redes sociales al desenmascarar la infidelidad de la que fue víctima por parte de su novio y su mejor amiga, a través de una fiesta en la que le entregó a cada uno de los invitados las capturas de pantalla de la supuesta relación.

El hecho ocurrió en México y se ve cómo es que ni siquiera los invitados, ni la mejor amiga o el novio alguna vez se imaginaron presenciar semejante razón para una celebración.

La mujer que fue engañada no dudó en asegurarse que estuvieran presentes tanto sus amigos como los de su novio en aquel momento para que sepan de lo que era capaz de hacerle a alguien.

“Me siento demasiado emocionada porque jamás me iba a imaginar que mi mejor amiga y mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien, formamos un equipo espectacular, ellos me han apoyado…», inicia.

«Pero hoy día también quiero que ustedes vean unas palabras hermosas que yo he encontrado, que me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, pero tan grande que el de ellos sobrepasa, es demasiado”, comenzó mencionando la mujer aparentemente feliz», continúa la joven.

LEYÓ LAS CONVERSACIONES EN VIVO

«Hola cielo… Uf, me encanta la idea, pero esto se nos está yendo de las manos. Estoy ya un poco cansada de ser la otra”, leyó en voz alta la joven poniendo en evidencia a los dos infieles.

Pronto se vio cómo el novio comienza a recoger las hojas con las capturas de pantalla de la conversación que sostenía cada invitado y le comienza a pedir a la chica que pare.

LOS HIZO QUEDAR COMO LO PEOR

Sin embargo, esto no fue suficiente para parar lo que la joven quería hacer: darles una lección. “¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga”.

“Yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado”, mencionó la joven antes de retirarse furiosa del lugar.

