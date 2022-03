Mujer es captada limpiando el farol de la calle, no aguantaba verlo sucio

Compartir Facebook

La protagonista fue vista en su casa en Granada (España) puliendo el alumbrado público que daba frente a su ventana. Se esmeró en dejarlo impecable y la distancia no hizo que se rindiera.

Pasar tiempo aseando una habitación puede ser agotador y aburrido, pero la gente que se considera responsable con el entorno y ambiente lo hace sin quejas porque su prioridad es dejarlo impecable.

Siempre se menciona la importancia de cuidar las calles y retirar la basura de la vía pública, y una mujer en la ciudad de Granada (España) se tomó muy en serio esta labor.

A través de un video compartido en TikTok por la usuaria @anagoo36, se puede ver a una mujer en la ventana de su departamento con un trapero en sus manos, lista para limpiar la farola pública que se encontraba afuera.

“Una gente abraza farolas y otra las friega como parte de su casa”, dijo la tiktoker en la descripción. La señora se esmeraba en pulir el poste con la escoba a la distancia que se encontraba.

Si bien la farola no era de su pertenencia, ella sintió de alguna manera la responsabilidad por mantenerla impecable. Ya sea por un compromiso con la ciudadanía o porque no le guste tener nada sucio cerca suyo, su acción es algo que no viene mal.

Video viral

El video fue compartido por muchas cuentas en la plataforma y comentado por los usuarios, quienes destacaron su trabajo. “Me encanta esa mujer. Cuidando lo que no es suyo. Un ejemplo”, “Quien es limpia es limpia dentro y fuera de casa. Gracias señora”, fueron algunas de las opiniones en el post.

Mientras que algunos lo tomaron con un poco más de humor al respecto, señalando su “Obsesión por la limpieza nivel experto” y “Mi madre haría lo mismo”, aunque otros admiraron su iniciativa. “Todo un ejemplo de civismo”, destacó alguien en TikTok.