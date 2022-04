Mujer exige a gritos la clave del celular de su novio atropellado

Compartir Facebook

Ha captado la atención mundial el video que muestra a una joven exigiendo furiosamente que su novio le comparta la clave de su teléfono móvil, a pesar de que él había sido atropellado y que se encontraba en una ambulancia camino al hospital.

Según varios medios, sucedió en una calle de Colombia y se observa a una gran cantidad de personas alrededor de la pareja que incluían transeúntes, paramédicos y motociclistas.

«Yo me monto porque me tiene que dar la clave», se escucha a la chica decir al subirse a la ambulancia, mientras de fondo se escuchan voces que gritan a un paramédico «bájela, bájela» para que no permitan que la chica acompañe al herido.

Los cibernautas, por su parte, muestran opiniones divididas entre los que defienden al sujeto recomendándole que termine con la novia, y otros que aseguran que si ella reclamaba, por algo sería.

Primero muerto,pero la clave No! pic.twitter.com/gvevy9qpQi — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) April 8, 2022

Usuarios rusos demandan a Netflix por cancelar servicio en su país

Los usuarios rusos de Netflix demandaron a la plataforma de streaming por suspender sus servicios en el país, medida que adoptó la compañía estadounidense a principios de marzo.

La demanda colectiva asciende a unos 60 millones de rublos (equivalentes a unos 733.772 dólares), y fue interpuesta ante el Tribunal Khamovnichesky de Moscú por el abogado Konstantin Lukoyanov.

El abogado explicó que la base de la demanda fue una violación de los derechos de los usuarios en la nación euroasiática, en relación con la negativa unilateral de Netflix a proporcionar servicios en Rusia.

“El contrato de Netflix con los suscriptores del servicio es público y no prevé la posibilidad de una negativa unilateral a cumplir con las obligaciones. De conformidad con el Código Civil de la Federación Rusa y la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, tales acciones son una violación directa de los derechos del usuario”, resolvió.

