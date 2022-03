Mujer fue asesinada por su esposo recluso en una visita conyugal a celda privada

Compartir Facebook

Vanessa Gissel Villalba, de 28 años, fue asesinada mientras realizaba una visita privada a su pareja en la Penitenciaría Regional de Emboscada, Paraguay, este jueves. El hombre, Bernardo Concepción López Sosa, está recluido en el lugar por un caso de homicidio doloso desde hace 4 años.

Según la Policía Nacional la víctima fatal era la pareja habitual del recluso, pasó la noche en el sitio, pero al día siguiente fue hallada muerta en la celda con rastros de haber sido estrangulada.

El reo, quien está recluido por otro caso de feminicidio, reconoció el hecho. En consecuencia, las autoridades penitenciarias ordenaron separarlo del resto de los reclusos y realizar, desde ahora, un estudio psicológico previo a todos los internos que recibirán visitas de mujeres.

«Se presume que la muerte de la mujer se dio por causa de asfixia mecánica. Esto se va a determinar por medio de la intervención del médico forense. No hay reportes de que se haya dado algún pedido de auxilio o algo que pudiera llamar la atención», refirió Édgar Olmedo Silva, ministro de Justicia.

“Voy a esperar tu final”: Ex pareja de Dorita Orbegoso la amenaza

Dorita Orbegoso denunció en el mes de noviembre del 2021 al padre de su hijo por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, esta vez volvió a la comisaría para interponer nuevamente una denuncia contra su ex pareja por violencia psicológica.

En el parte policial, ella detalló todos los insultos que el padre de su hijo, algo que dejó sorprendido a más de uno por los fuertes calificativos. Asimismo, en la denuncia también expresó que su ex pareja la estaba prácticamente amenazando.

“Eres una persona sin principios, vergüenza siento de haber estado con alguien como tú (…) Porque la ley me ampara es que te voy a quitar a mi hijo, maldita la hora en que te conocí y te hice famosa”, eran algunas de las cosas que contó Dorita.

Asimismo, de alguna forma le recriminó a Dorita por empezar a salir con el futbolista Jerson Reyes. Parece que su ex pareja se sintió insultado y también le lanzó fuertes palabras por esta situación. “Me has hecho pasa vergüenza nacional con las imágenes de tu nuevo marido. Ya me sentaré a esperar tu final, ya verás cómo acabarás”, se lee en la denuncia.

