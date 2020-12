Mujer fue atacada con cuchillo y bañada en terokal en plena vía pública

Compartir Facebook

¡Cobarde ataque en grupo! La bañaron en pegamento e incluso amedrentada con una arma blanca, las intensiones según la agraviada Jessica Santiesteban fue acabar con su vida. Los hechos ocurrieron en la cuadra 6 del Jirón Ascope del Cercado de Lima.

Mujer sufrió una emboscada

Jessica es la madre de familia que denunció el hecho, «Cuando he cruzado la camioneta comenzó a seguirme, ahí bajó un sujeto con un arma y me han arrinconado», cuenta aún asustada.

Según las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad, la agraviada fue atacada entre varias personas, tres mujeres y tres varones exactamente. Ella en su afán de no querer morir gritó con todas sus fuerzas, ante la alarma, muchos de los implicados huyeron mientras otros le lanzaron pegamento.

«Decían ‘¡préndanla, préndanla!’, cuando terminaron de echarme el balde de terokal», cuenta la mujer mientras cree que la responsable es Laura Hidalgo, esposa de su ex pareja.

Con la mirada aún confusa y el habla entrecortada, la mujer dice tener miedo por su vida. «Tengo miedo por mí y por mi hija de 5 años. No voy a esperar que me maten», cuenta llorando.

No pudo concretar la denuncia

Según la mujer, el caso aún no pudo ser denunciado a la comisaría porque le dijeron que regrese ‘más tarde’. «De la comisaría de Chara acalorada me dijeron que regrese, porque me han dicho que me llamarían y que ellos se encargarían».

Según la agraviada cuenta aún no puede retirar todo el pegamento de su cuerpo y sigue con miedo, pues el objetivo del ataque a su parecer fue matarla. «Me han atacado con un cuchillo, me lanzaron goma y querían prenderme», cuenta mientras pide justicia.

