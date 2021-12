Mujer llevó imagen de su fallecido esposo al cine para cumplir con su sueño de ver Spider-Man

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una mujer no pudo dejar de lado el último sueño de su esposo antes de morir, y llevó su imagen al cine para ver Spider-Man: no way home.

El amor de una mujer emocionó a más de uno en redes sociales, por el gran gesto que tuvo con su fallecido esposo. Y es que la mujer, Celmy Medina, contó en redes que llevó la imagen de su esposo en un cuadro, para que vea Spider-Man: no way home.

Ella llevó la foto, una casaca que él solía utilizar y unas flores blancas, pues era el sueño del joven de 23 años poder ver esa película que se acaba de estrenar. La mujer compró una entrada extra para la función de la película y allí “sentó” a su esposo a ver el filme que tanto había esperado.

“Y porque no iba a hacer la excepción, ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas”, escribió Celmy junto a las fotos en las que se veía la imagen de Diego Baas Burgos. Cabe recordar que, al lado de él, también estaban los hijos de Diego y Celmy, pues era el lugar que ocupan cuando asistían al cine.

Mire también: Gianluca Lapadula disfruta al lado de su familia los días previos a la Navidad

“En memoria de Diego Burgos (1998-2021)”

Muchos usuarios en redes sociales, aplaudieron el noble gesto de Celmy y le dejaron comentarios de apoyo en su publicación. Cabe señalar que Diego era muy fanático de todo el mundo de Marvel y sus superhéroes.

“Qué lindo de tu parte”, “Que noble gesto, me hiciste llorar con el post”, “Tan joven, Dios lo tenga en su gloria”, “Sueño cumplido, gracias, vales mil”, “Que pena que haya partido de este mundo y sus hijas tan chicas”, “No cabe duda que desde el cielo te lo agradece”, se puede leer en los comentarios.

Además: ‘Wantan Night’ llega a su fin y Carlos Carlín se despide: “han sido 7 años increíbles”