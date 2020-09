Mujer muere y todos los perritos callejeros que alimentó van al velorio

Compartir Facebook

Margarita Suárez fue, en vida, una mujer solidaria tanto con las personas como con los animales. Es por ello que un grupo de perros callejeros a los que ella solía dejarles comida se entristecieron por su muerte y dieron la sorpresa al aparecer en su velorio para ‘llorarla’.

Los canes demostraron que la amistad entre el hombre y el perro va más allá que solo de caricias, ya que su lealtad supera, incluso, a la misma muerte.

Es por ello que, tras la difusión de múltiples imágenes en Facebook, la historia de Margarita y sus queridos perritos terminó por hacerse viral en cuestión de horas.

Ninguno de los asistentes al funeral podía creer que estos animales fueran tan inteligentes y lograran localizar dónde es que estaba siendo velada la mujer, dado que los perros no conocen de palabras que puedan explicar el fallecimiento de una persona.

Sin embargo, lo que sí pudieron hacer sus seres queridos fue mencionar el gran amor y cariño que Margarita sentía por los animales, dando de comer tanto a perros como a gatos sin hogar que solo querían un poco de alimento para sobrevivir.

«Margarita fue una mujer muy bondadosa», decía la mayoría de ellos, alegando que la mujer siempre salía a la calle con una bolsa de comida para mascotas para impedir que alguno de ellos se muriera de hambre.

El dato

En un inicio, la familia no quería dejar pasar a los perros al lugar, debido a que no conocían lo que había detrás de semejante amor de los animales por Margarita, hasta que, minutos más tarde, les dieron el paso y ellos no dudaron en quedarse en el lugar hasta que se llevaron el ataúd.

Una digna historia para aplaudir.

