Mujer no cree en el empoderamiento y disfruta ser ama de casa de un árabe millonario

Si bien hay personas que creen que ser materialista y superficial no lo es todo en la vida y no entrega felicidad, en la vereda del frente hay quienes tienen como sueño principal ser millonarios y no trabajar nunca más.

Algunos lo logran por diferentes vías: loterías, herencias, o ganándose premios. Sin embargo, hay otros que recurren a medidas más extremas y entablan relaciones amorosas con personas que pueden mantenerlos.

Una de ellas es Soudi, una mujer que se ha hecho conocida en TikTok por revelar que está de novia con un millonario y que pasa sus días en la peluquería, arreglándose las uñas y saliendo a cenar a los restaurantes más lujosos del mundo.

Una vida de ensueño

Soudi vive con su esposo Jamal, un empresario de Dubái, Emiratos Árabes, ciudad en la que tienen una mansión.

A través de su perfil en TikTok le muestra a sus seguidores cada detalle de su lujosa vida. Soudi no trabaja y es Jamal quien la mantiene. De hecho, ella solo dedica sus días a sus pasatiempos y a descansar.

Hace unos días publicó un video en el que reveló que bebió cócteles de oro de 24 quilates y comiendo platos de lujo, todo pagado por Jamal.

“Esta mañana nos despertamos y Jamal dijo que estaba ocupado, así que me dio algo de dinero para gastos y, por supuesto, fui al salón. A Jamal le encanta cuando me cuido y gasto su dinero en mantenerme“, explicó la tiktoker.

Soudi contó que se toma su tiempo para arreglarse el cabello y que Jamal cada vez que puede la llama por teléfono para decirle que está “ganando más dinero para nosotros“.