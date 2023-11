Mujer que demolió su casa en terreno de exsuegro abre restaurante y lo llama «Yumiko Tumba la Casa»

Yumiko Ramírez Fabián, la mujer que se hizo viral por demoler su casa en el terreno de su suegro, nos trae una nueva sorpresa. ¡Esta vez, no es un derrumbe, sino la inauguración de su propio restaurante en Av. Chancay, Huaral! Sí, la misma Yumiko que desató polémica con su demolición ahora nos invita a saborear sus delicias criollas en su restaurante «Yumiko Tumba la Casa».

Un peculiar nombre: «Yumiko Tumba la Casa»

En una entrevista en vivo con «Buenos Días Perú», Yumiko compartió su emoción y explicó el nombre peculiar de su restaurante: «Lo inauguré el domingo. Mi especialidad es lomo saltado, pato, cuy, todo lo que es comida criolla. El nombre del local lo decidí gracias a las ideas de mis seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok».

Con el enigmático nombre «Yumiko Tumba la Casa», el restaurante ya se ha convertido en el nuevo punto de encuentro para aquellos que buscan una experiencia gastronómica con un toque de humor. Recordemos que Yumiko saltó a la fama al demoler su vivienda de tres pisos en Chancay. Ahora, la misma mujer que decidió derribar muros nos invita a disfrutar de platos que, seguro, derribarán cualquier resistencia en nuestro paladar.

El menú no se queda atrás, es para todos los gustos. Yumiko no solo ofrece un espacio acogedor, sino también una variedad de opciones para satisfacer todos los antojos. Desde desayunos reconfortantes hasta cenas deliciosas, el restaurante «Yumiko Tumba la Casa» promete conquistar no solo con su nombre, sino también con sus platillos tradicionales.

Proceso judicial en curso y salir adelante

En cuanto al tema legal relacionado con la demolición de su antigua casa, Yumiko señaló: «Estamos en un proceso judicial, esto va a tomar su tiempo, estamos en juicio. Está igual». Aunque los trámites legales siguen su curso, Yumiko demuestra que la vida continúa y que siempre hay oportunidades para reinventarse.

Con este nuevo capítulo en su vida, Yumiko Ramírez nos muestra que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para levantarse y salir adelante. Su restaurante, con un nombre que rinde homenaje a su historia, se convierte en un lugar donde los comensales pueden saborear el éxito después de cada obstáculo superado.

En resumen, Yumiko no solo tumbó paredes, ¡también está derribando mitos! Desde la demolición hasta la inauguración de su restaurante, esta historia sigue siendo digna de ser compartida. ¡Yumiko Ramírez sigue siendo noticia, pero esta vez en el mundo culinario!