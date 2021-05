¡Terrible! Mujer se queda a cargo de sus seis hijos tras el fallecimiento de su esposo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Madre viuda de seis pequeños no cuenta con trabajo y su familia sobrevive gracias a las donaciones de sus vecinos, su motivación son sus hijos.

¡Tragedia! Mariel Claudia Lima de 46 años, perdió a su esposo quien fue víctima del virus. La mujer se ha quedado a cargo de sus seis hijos, entre ellos mellizos de 4 meses y no cuenta con un trabajo debido a la crisis económica de la pandemia.

También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

Su esposo Jorge Aguero, era el único que mantenía a su familia y se dedicaba a la venta ambulatoria de churros, pero todo cambió cuando se enfermó el pasado 21 de abril.

“Tenía mucho dolor en el pecho, dificultad para respirar y no saturaba bien. Lo lleve un poco obligado porque estaba asustado”

“Le hicieron el hisopado, a las dos hora volvieron con el resultado positivo y con eso hicieron una placa de tórax. El cuadro era grave: neumonía bilateral”

Mariel comentó que su esposo no encontró camas disponibles en el sector terapia intensiva del Hospital Cosme Argerich en Argentina.

Su esposo falleció a los 60 años, esta noticia golpeó mucho a su familia que ahora vive en difíciles condiciones ya que él era su único sustento.

“Por más que grite, llore o reclame nadie me lo va a devolver. Mis hijos hoy no tienen padre y yo no tengo trabajo. Tengo que seguir y salir como sea, por ellos”

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”