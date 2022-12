Compartir Facebook

Ponerse a buscar trabajo y encontrar una vacante no siempre es fácil, pero menos lo es si al dejar nuestro currículum dejamos otro documento. Como le ha ocurrido a una mujer, quien ha compartido su experiencia en Facebook.

Al parecer, llevaba dos años intentando encontrar trabajo y mandando su CV a diferentes tipos de empresas para poder empezar a trabajar. Sin embargo, le extrañaba que nadie le llamara para por lo menos tener una entrevista previa.

Tras poner en situación a sus seguidores de la red social, la joven termina diciendo que: «el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper». Junto a la publicación compartió uno de los correos que enviaba para todos aquellos puestos y, al lado, el documento que creía que era su currículum.

Este ha sido el mensaje de Damaris Renovato en su perfil de Facebook: «Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía ‘Achis por que nadie me llama’ y nunca me respondieron NADA. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper».

De inmediato, la mujer se volvió viral en redes por semejante equivocación el cual le costó dos años de búsqueda sin éxito de trabajo.

