Mujer se loquea y ataca a venezolana a martillazos

Una ciudadana venezolana fue atacada a martillazos por otra mujer que la acusa de ser ‘la otra’ en su relación. La agraviada, que teme mostrar su rostro y revelar su identidad, pide a la Policía de San Juan de Lurigancho, que capture a la agresora pues teme terminar muerta una próxima vez.

La tarde del martes, la agraviada de 46 años retornaba a su cuarto alquilado luego de trabajar todo el día. A pocos metros de ingresar, en la calle Río Rímac, la mujer es insultada por quien iba a ser su atacante.

Cámaras de seguridad registraron cómo la agresora martillo en mano se

le va encima a la extranjera para golpearla repetidas veces en la cabeza. La víctima intenta defenderse pero recibe ahora puñetazos, jalones de cabello y patadas en el cuerpo. Los transeúntes y vecinos que pasaban por el lugar intentaron separarlas pero la furia de la atacante fue más por varios minutos.

CABEZA ROTA

“Ella viene y me pega con el martillo y me siguió dando. Cuando yo volteo ella me dice tu cara de muñeca te la voy a romper, te la voy a desfigurar”, contó la venezolana, que acudió al hospital más cercano con la cabeza rota y ensangrentada. La atacan te aprovechó el tumulto para huir escoltada con otra persona.

Son tres puntos en la cabeza, arañones en la cara y la boca partida, las

lesiones con las que terminó la víctima que luego acudió a la comisaría de

Santa Elizabeth pidiendo que se identifique a la atacante. Los policías

la acompañaron hasta la funeraria ‘Familia Galindo’ donde se supone es la vivienda de la agresora, pero no la encontraron.

“Me acusó de ser la amante de su esposo. Yo no tengo nada que ver

ahí. Yo no lo conozco, solo vendo desayunos en la calle”, contó la víctima.

El dato: La ciudadana venezolana lucha ahorta para que el delito sea tipificado como tentativa de Homicidio y no por Lesiones.