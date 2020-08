Mujer tira café caliente a hombre que no usaba mascarilla

Compartir Facebook

La crisis por el coronavirus ha hecho que miles de personas alrededor del mundo tomen diversas medidas de seguridad, muchas de ellas más extremas que otras, todo con el fin de evitar la propagación de la enfermedad en su comunidad o su familia.

Sin embargo, y lamentablemente, no todas las personas son conscientes del peligro de contraer coronavirus, sobre todo en momentos como estos en los que el sistema de salud está colapsado.

Es así que sucedió este insólito caso en Estados Unidos, donde una mujer no toleró ver que un hombre andaba tranquilamente por la calle sin hacer uso de la necesaria mascarilla, pese al rebrote que existe en su país.

Esta escandalosa riña se dio en Manhattan Beach, en Florida. La mujer en mención se encontraba caminando con su pareja, cuando notó que un hombre estaba por almorzar en un restaurante con su compañía.

Tal fue la furia de la mujer porque el hombre no usaba mascarilla que, tras llamarles la atención, tomó su café y se lo lanzó con furia sobre su cuerpo, mientras que los comensales trataban de defender su postura por no usar mascarillas y que no hay contagio de COVID-19.

Sin embargo, esto desató una completa pelea entre la mujer y el hombre, quien no dudó en responder violentamente golpeándola a ella y su pareja en medio de insultos. Pero, tras ello, la Policía de la localidad apareció para tratar de calmar la tensión.

Aunque ninguno de los involucrados fue detenido o llevado a la comisaría, todo terminó con disculpas mutuas entre el hombre y la mujer que lo agredió.

