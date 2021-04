Mujeres con discapacidad olvidadas por los candidatos

Compartir Facebook

Su voz debe ser escuchada. Representantes de la población femenina con dispacidad en nuestro país, se pronuncian y exigen a los candidatos a la presidencia, incorporarlas en las propuestas de sus planes de gobierno, toda vez que son más de 3 millones.

A través del proyecto “Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú”, hicieron públicos los problemas que las afectan en nuestra sociedad, desde discriminación hasta la pérdida de sus empleos por la pandemia.

“Cuando me presento a un trabajo me enfrento al prejuicio desde que entro a la entrevista hasta que me retiro. Los reclutadores no cren que sea capaz de asumir el rol y no me brindan una oportunidad”, reveló Rocío Cubas, de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP).

Cabe destacar que, en los debates presidenciales, no se ha tratado el tema de la discapacidad en el país ni se conocen propuestas para optimizar su calida de vida y planes de desarrollo.

BARRERAS

A los absurdos prejuicios que soportan, se suma la falta de infraestructura adecuada para desplazarse por las calles y facilidades para viajar en el transporte público, barreras que afectan su economía, dado que deben gastar más para llegar a su destino, explica Lizzi Molina, de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú (FRATER).

“Permanentemente enfrentamos barreras, desde el hecho de interponer una denuncia en la comisaría que nos impide ejercer nuestros derechos hasta obtener justicia”, agregó Liliana Rojas, de FRATER.

el dato

Se hace necesaria una estrategia interseccional que asegure en los niveles nacional, regional y local, el acceso a los servicios de salud, eliminando las barreras de accesibilidad que hay actualmente.