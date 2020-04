Coronavirus en el Perú: Mujeres incumplen con ‘pico y placa’

Durante el primer día en el que solo podían salir los hombres para ir al mercado, bancos o farmacias, cientos de mujeres en Lima y provincias fueron detenidas por hacer oídos sordos a la disposición del gobierno.

Las cámaras de televisión mostraron a señoras que eran intervenidas justo cuando realizaban sus compras en un centro de abastos de San Juan de Lurigancho. Efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth ejecutaron el operativo en varias zonas de ese distrito y se dieron con más de una sorpresa.

En el mercado Banchero, los agentes encontraron a muchas amas de casa adquiriendo productos de primera necesidad, como si estuviera permitido que ellas puedan circular por las calles sin ningún inconveniente.

MERCADO DE FRUTAS

La medida comunicada por el presidente Martín Vizcarra señala que los varones solo podrán transitar los lunes, miércoles y viernes; mientras ellas los martes, jueves y sábado.

Un panorama similar como el descrito en San Juan de Lurigancho, igualmente se pudo notar en el Mercado de Frutas de La Victoria. Varias mujeres de diferentes edades se movilizaban por dentro y fuera del establecimiento.

POR BOTAR BASURA

Pero no solo por ir al mercado fueron detenidas. A una señora la intervinieron por ir a arrojar la basura en Carmen de La Legua, Callao.

En el mercado de Caquetá, ubicado en el límite del Rímac con San Martín de Porres, también se captaron a algunas damas, sin importarles lo ordenado por el Ejecutivo.

“Sí, están transitando, pero deben respetar la ley. Es lo adecuado”, declaró un comerciante.

En el mercado Limoncillo ocurrió algo parecido. En el Rímac, treinta mujeres acabaron en la comisaría.

LA LIBERTAD ES DE ELLAS

Si en Lima se presentaron estos problemas, la situación en provincias no era distinta.

En inmediaciones del mercado La Hermelinda, en Trujillo, cien mujeres fueron intervenidas por no acatar la medida dispuesta por Martín Vizcarra.

Efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional llevaron a cabo el operativo. La mayoría dijo que había ido a comprar sus víveres, otras dijeron que salieron a tomar desayuno. Todas terminaron en la dependencia policial de Florencia de Mora.

A 25 mujeres se las llevaron a la comisaría La Noria por transitar en las calles.

AREQUIPEÑAS EN FALTA

La Policía confirmó que 40 mujeres estaban adquiriendo sus productos en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres por incumplir la restricción para transitar. Con ayuda de un bus, agentes PNP las trasladaron a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde permanecieron cuatro horas.

En caso de que vuelvan a reincidir serán enviadas al calabozo, les advirtieron.

En los mercados de Puno y Juliaca, en el sur, pasó lo mismo.

Mientras, en la localidad de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, en San Martín, a unas cien mujeres las llevaron a la delegación por PNP por faltar a la norma.

Ellos la hicieron linda con su lista en el mercado

Los hombres, en su mayoría padres de familia, salieron con su lista de productos a comprar en los diferentes mercados. Con sus bolsas en las manos iban de puesto en puesto adquiriendo alimentos de primera necesidad. “Mi señora me ha mandado con mi papelito. Me ha recomendado que no lleve papa picada y que el culantro esté bien fresco. Hoy voy a cocinar para engreír a la familia”, comento un caballero.

EL DATO

Los hombres podrán transitar los lunes, miércoles y viernes; mientras, las mujeres los martes, jueves y sábado. El desplazamiento es para comprar víveres, productos farmacéuticos o ir a cobrar cualquiera de los beneficios económicos otorgados por el gobierno (bono o CTS).