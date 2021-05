Mujeres y sus bandas asaltan en pleno día

Dos mujeres fueron grabadas por cámaras de seguridad mientras asaltaban a sus víctimas a plena luz del día en los distritos de Comas y San Martín de Porres.

En ambos casos, tienen como cómplices a dos sujetos a bordo de una mototaxi. En algunas situaciones usaron armas de fuego o pesadas piedras para sembrar terror en sus víctimas.

El primer asalto tuvo lugar en la cuadra 2 el jirón José Balta, una zona donde ya se habían registrados hechos delictivos, incluso balaceras. En este lugar un repartidor delivery de pollo a la brasa entregaba el pedido cuando es sorprendido por una mototaxi de la que bajan la mujer y su cómplice armado.

“Ya es una zona de nadie. En lo que va del año es el quinto asalto. A pesar de estar cerca de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, las autoridades hacen poco por enfrentarse a la delincuencia”, exclamó una vecina que reportó el atraco vía WhatsApp.

LA ‘TIRA PIEDRAS’

El otro hecho delictivo ocurrió en la avenida Canta Callao, donde una mujer de aproximados 35 años contextura gruesa, bajó raudamente de una mototaxi para coger una pesada piedra para amenazar lanzarla contra tres jovencitas que ya eran asaltadas por su cómplice que se encontraba armado con una pistola.

el dato

Los vecinos de los asociaciones de vivienda de los alrededores exigieron a la Policía y el serenazgo de San Martín de Porres, mayor patrullaje porque este atraco ocurrió a las 7 de la mañana, cuando las víctimas salieron a comprar.

