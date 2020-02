Multaza por negar matrícula a alumnos con discapacidad

La Defensoría del Pueblo recibió en la últimas horas, 15 denuncias de madres y padres de estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas (déficit de atención, hiperactividad, dislexia y otros) a quienes se les ha negado la matrícula por su condición, pese a que la Política de Educación Inclusiva se aprobó en 2013.

Diversas excusas

“No estamos capacitados para atender a su hijo”; “va a retrasar al grupo”; “los padres no van a querer”; “no sabemos cómo tratar a un niño con autismo”; “no contamos con la infraestructura adecuada”. Esas son algunas de las excusas que la mayoría de colegios del país ponen para no recibir a niños con discapacidad. “Los padres de estos menores han acudido no a uno ni a dos centros educativos… Han insistido con más de veinte planteles. Ante los continuos portazos, muchos desistieron”, señala Defensoría.

Multaza

“En el país hay 756,999 personas con discapacidad en edad escolar. De estas, solo 90,490 están matriculadas, es decir el 12%. ¿A dónde va ese 88% restante?”, cuestionó Malena Pineda, del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad. Dijo, además, que “todos los colegiales deberían estudiar en colegios regulares, no en colegios especiales, donde la educación es baja y son segregados”. Indecopi añadió que si estas instituciones no cumplen con reservar vacantes para estudiantes con discapacidad, pueden recibir sanciones que van desde una amonestación hasta 450 UIT (S/1’935,000).

El dato

Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Educación y al Indecopi que garanticen el acceso a la educación sin discriminación.