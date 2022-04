Mundial 2022: No se permiten besos en Qatar; de lo contrario, cárcel

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La selección dirigida por Ricardo Gareca está a un paso de lograr el tan ansiado pase al mundial Qatar 2022. A falta de unos meses para el duelo contra Australia o Arabia Saudita, desde ya se tiene mucha expectativa por el país sede del Mundial, Qatar.

Como se sabe, el país asiático tiene costumbres totalmente distintas y contrarias a los sudamericanos, por ejemplo, portar banderas en las calles, vestir faldas, shorts, están terminantemente prohibido.

También puedes ver: ¡Insólito! Entrenador le pegó un cabezazo a una jueza de línea

Al respecto, un destacado diario local investigó más acerca del tema contactándose con representantes de la embajada peruana en dicho país. Grande fue la sorpresa al enterarse que las muestras de afecto como darse besos y caricias también están prohibidos.

Restricciones para la comunidad gay

“Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo’’, dijo el mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al.

También te puede interesar: “Los hackers pidieron 20 mil soles”, Jessica Newton recuperó su cuenta hackeada

Autoridades del Mundial de Qatar 2022 decidieron intervenir las banderas en los estadios. Se van a prohibir el símbolo LGBT para «proteger a los aficionados de agresiones» y por un tema cultural. Aunque la comunidad podrá asistir a los partidos, pero no podrán mostrar afecto de ningún tipo.

Y agregó: «Yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo… Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: `Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’’’.

Pero también se refirió a los integrantes de la comunidad LGBT que van a viajar a Qatar: ”Reserven la habitación juntos, duerman juntos, eso es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo».

Mira también: Xoana González feliz con rejuvenecimiento vaginal: “Lo pueden ver en Onlyfans”