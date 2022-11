Mundial Qatar 2022: Listas de jugadores definidas en el grupo C

Compartir Facebook

¡Faltan 5 días para el inicio de Qatar! Con el mundial que se disputará en el país asiático a la vuelta de la esquina, los distintos países van definiendo a sus seleccionados. En la siguiente nota te presentaremos la lista de convocados de las cuatro selecciones que integran el grupo C.

¿ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LIONEL MESSI?

Quiere irse por lo más alto. Con 35 años encima, este quizás sea el último mundial que dispute el astro argentino Lionel Messi. A lo largo de su historia futbolística con la selección argentina, el rosarino ha sido duramente criticado. Sin embargo, en los últimos años, la figura de Lionel Messi como capitán salió más a flote.

La “albiceleste” encontró su fórmula de juego en la cual ya no dependen de lo que pueda hacer el jugador del PSG. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni han sabido formar un sistema más compacto como grupo y prueba de ello es la Copa América 2021 que ganaron.

Mira aquí:

Argentina debuta contra Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre. Luego se medirá ante México y cerrará su participación en fase de grupos ante Polonia de Robert Lewandowski.

LEWANDOWSKI, LA ESPERANZA DE POLONIA

Si Argentina tiene a Lionel Messi, Polonia tiene a Robert Lewandowski. El delantero elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo en los últimos dos años dirá presente en Qatar. Polonia llega decidida a ser un rival de cuidado en su noveno mundial luego de dejar en el camino a Suecia en la repesca europea.

En Rusia 2018, Polonia no mostró su mejor versión y fue eliminada en fase de grupos con cero puntos. Luego, en la Eurocopa 2020 solo sumó una unidad producto de su empate ante España. Sin duda, presagios no muy buenos para una selección que desde México 86 no consigue llegar siquiera a octavos de final.

Mira aquí:

Los polacos harán su debut ante México. Pese a ser el primer partido, será un duelo de descarte entre ambos, ya que son rivales directos y potenciales países a quedarse con el segundo lugar del grupo. Por “lógica”, Argentina debería clasificar como primero del grupo, pero en el fútbol, tanto como en la vida, cualquier cosa puede suceder.

ARABIA SAUDITA QUIERE DAR LA SORPRESA

Al tener a selecciones como Argentina y Polonia o el propio México, uno da por descartada la participación de Arabia Saudita en el grupo C. Lo cierto es que los “Halcones Verdes” buscan dar el batacazo y porque no, tentar una clasificación a octavos de final. De conseguirlo, igualarían su mejor marca en mundiales hasta el momento: la primera y última vez que lo consiguió fue en Estados Unidos 1994.

MÉXICO EN SUSPENSO CON EL “TATA” MARTINO

Octavo mundial consecutivo para los “charros”. El “Tri” fue, junto a Ecuador, una de las últimas selecciones en presentar su lista de convocados para el mundial Qatar 2022. La principal novedad es el ingreso de Roberto Alvarado de Chivas a la lista final, dejando fuera a Diego Lainez. Además de Lainez otros cuatro futbolistas quedaron fuera: Jesús Angulo en defensa; Erick Sánchez en el medio campo; Jesús Corona y Santiago Giménez en ataque.

Mira aquí:

La selección mexicana de fútbol debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre contra Polonia. El 26 del mismo mes se medirá a Argentina y cerrará su participación en la fase de grupos el día 30 ante Arabia Saudita.