El Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le restó importancia a las encuestas, donde se muestra las intenciones de voto para las elecciones presidenciales, pues su ausencia en ella se debe a la decisión suya de no participar en el 2021 y no por una baja aceptación en su mandato.

“Lo que pasa es que yo he dicho que no voy a postular y he sido muy claro. Eso ha hecho que las encuestadoras me dejen de medir, yo sé exactamente porque me lo han dicho los que manejan las encuestadoras, que yo ya no estoy siendo medido por lo que he expresado», señaló Muñoz.

Además, el burgomaestre fue consultado si le parecía correcta el accionar del Congreso con la vacancia presidencial. Para el militante de Acción Popular, esta fue una sensata decisión, ya que no era momento para quedarnos sin mandatario porque atravesamos una crisis sanitaria.

“No era el momento para la vacancia, sino que tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad y después del mandado del señor presidente debería someterse a los rigores como una suerte de juicio de residencia”, finalizó el Alcalde, mientras presentaba un albergue para damnificados en Surco.

Intenciones de voto

La carrera presidencial por ser el sustituto de Martín Vizcarra ya ha comenzado. Según Ipsos Perú, George Forsyth, alcalde de La Victoria, lidera la encuesta con una aceptación de 23%. En la segunda posición, se encuentra Daniel Urresti, el congresista más votado en las recientes votaciones congresales.

