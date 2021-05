Murió William Shakespeare, el primer hombre que recibió la vacuna contra el virus

Compartir Facebook

William Shakespeare, el primer hombre vacunado en Reino Unido contra el coronavirus el pasado 8 de diciembre de 2020 y la segunda persona en obtener el esquema completo de vacunación, falleció a los 81 años.

Los hospitales universitarios de Coventry y Warwickshire NHS Trist confirmaron a la cadena BBC News que el hombre falleció de un derrame cerebral.

“Muy triste y molesta por escuchar que nuestro amigo, el muy encantador Bill Shakespeare, ha fallecido. Será recordado por muchas cosas, incluyendo su gusto por las travesuras. Se convirtió en una sensación internacional como el primer hombre en recibir una vacuna contra el covid”, escribió Jayne en Facebook.

Asimismo, Jayne Innes manifestó que “el mejor tributo que se le hacer a William es vacunándose contra el covid”, resaltó el medio estadounidense.

El 8 de diciembre del año pasado. Shakespeare fue noticia mundial por ser el primer hombre vacunado contra el covid con la dosis de Pfizer y BioNTech. La primera persona en recibir fue la británica Margaret Keenan de 91 años.

Jóvenes acampan en casa de su profesora para apoyarla tras muerte de su hijo

¡Gran gesto! Una profesora brasileña está pasando por los momentos más complicados de su vida, ya que perdió a su hijo de 8 años, debido a un accidente vehicular. Sin embargo, sus alumnos decidieron no dejarla sola.

Hace cinco meses, la profesora fue obligada a desprenderse de su pequeño para siempre, pues fue atropellado por un camión. El pequeño de 8 años fue impactado cerca a la playa de Itapirubá Norte en Imbituba. Lastimosamente, la madre Karen Ramísia, su hermana y sus padres vieron lo que ocurrió con el niño, por lo que fue traumatizante para ellos.

El episodio sumergió en depresión a la profesora. Sin embargo, sus alumnos no iban a dejar que ella siga en ese estado por lo que optaron visitarla para dejarle flores, comida, cartas y cualquier cosa que cambie el ánimo de su maestra. No conforme con eso, los estudiantes acamparon en la casa de la profesora para que no se sienta sola en ningún momento.

Los padres de los jóvenes decidieron aportar su granito de arena y comenzaron a pagarle las sesiones de terapias para Karen Ramísia, pues es complicado sobrellevar la muerte de un hijo.

“Los terapeutas me están ayudando a pensar en escribir sobre mi proceso de duelo y todo el apoyo que recibo. Piensan que puedo ayudar a otras madres que están pasando por el mismo dolor, y llamar la atención de todos sobre la importancia de la vida y de ser vida para los demás”, mencionó Karen.

