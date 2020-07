Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

«Necesito una clínica, no me atienden aquí, ya no aguanto el dolor, no puedo respirar, la bala a perforado mi pulmón, quién me puede ayudar por favor», son algunas palabras desgarradoras que se le escucha al joven músico en un video desde la cama de un hospital.

Erickson García Amasifuen (28) se dedicaba a cantar y el último domingo 19 de julio fue asaltado y acribillado por dos delincuentes cuando estaba camino a una serenata en San Martín de Porres. El joven fue baleado en el tórax por uno de los hampones que bajó de una mototaxi azul, para arrebatarle su celular y su parlante, y así darse a la fuga. El hecho ocurrió a la altura del cruce de las avenidas Izaguirre y 12 de octubre.

El delincuente huyó a bordo del mismo vehículo, conducido por un segundo cómplice, en dirección desconocida. Erickson se desvaneció en la acera y fueron los vecinos de la zona los que le prestaron auxilio. El muchacho fue trasladado de emergencia al hospital Negreiros (EsSalud), donde los médicos le realizaron un drenaje torácico.

«Ya han pasado más de 24 hrs que la bala sigue en su cuerpo, invocamos a la ministra de salud a que intervenga, él es una víctima más de la pandemia, un músico más olvidado, y ahora está luchando por su vida, por favor ayúdennos», comentó un familiar.

Dos días después de este fatídico hecho, los familiares y amigos piden ayuda para salvarle la vida y la captura inmediata de los delincuentes.

«Él necesita una operación urgente, todavía no le han sacado la bala de su pecho, ha perdido mucha sancgre y tiene baja su hemoglobina y por eso no lo pueden operar», dice la madre de Erickson.

Rosa Amasifuen, madre del joven que es padre de una niña de 5 años, pidió a la Policía que se logre identificar y capturar a los dos delincuentes que atentaron contra la vida de Erickson. Asimismo, los familiares piden ayuda para que el joven pueda continuar con vida.

Mira también: 20 sujetos juegan billar y beben licor pese al Estado de Emergencia