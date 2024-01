¡Muy cercanos! Gaela Barraza y el hijo de Jefferson Farfán sorprenden con muestras de cariño en redes sociales

El hijo de Jefferson Farfán y Gaela Barraza llamaron la atención al mostrar un gesto inesperado en plataformas digitales. De esta forma, se dejó en claro el motivo de su estrecho vínculo. Adriano Farfán y la hija de ‘Tomate’ Barraza, a pesar de provenir de ámbitos diferentes en el espectáculo nacional, parecen mantener una relación amistosa muy cercana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡No aprende! Pedro Gallese le habría sido infiel nuevamente a su esposa y saldrían pruebas a la luz

El hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán, con 16 años de edad, generalmente evita la televisión y, a pesar de contar con numerosos seguidores, tiende a restringir sus publicaciones a imágenes junto a su padre y otros familiares. Por otro lado, la hija del cantante, a sus 15 años, tiene un prometedor futuro en el ámbito del modelaje, y además, Gaela Barraza fue coronada como Miss Teen Model World 2023.

Un detalle en la cuenta de redes sociales de Adriano Farfán reveló una conexión especial entre los adolescentes.

A través de su cuenta de TikTok, el hijo de la ‘Foquita’ publicó un video mientras cantaba una peculiar canción de reggaetón. «Y es que tu pai no te quiere conmigo. Piensa que yo brego con kilo’. Dicen que soy bandido (bandido). Dile’ que sin mí este mundo no te hace sentido. Y dile a tu mai que no la coja conmigo», se le escucha cantar. Ante ello, Gaela Barraza comentó su publicación, la cual no pasó desapercibida por los internautas.

También te puede interesar leer: ¡No aprende! Pedro Gallese le habría sido infiel nuevamente a su esposa y saldrían pruebas a la luz

Muy buenos amigos