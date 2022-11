‘Nabito’ llora tras revelar la enfermedad que padece

Compartir Facebook

El popularmente conocido como Nabito uno de los cómicos peruanos más queridos por su público padece de una enfermedad que no tiene cura y quiso contar a sus seguidores como ha sido vivir con esta condición todos estos años.

El cómico le pidió a la «Chola Chabuca» que le diera la oportunidad de contar su actual situación en su programa para que la gente sepa el porqué de su condición física.

Desde el 2018 Nabito viene padeciendo de esclerosis lateral amiotrófica enfermedad que ha provocado que pierda la fuerza en uno de sus brazos y por lo que seguidores se preguntaban que tenía el cómico porque no era el mismo de antes.

«Fue para mí (…) yo me quedé mudo, me quedé mal en shock (…) fui a mi casa y al dia siguiente mi esposa embarazada, a mi papá le dio un infarto, fue difícil», sentenció.

Además reveló que cuando le dieron su diagnóstico le dijeron que solo tenía 6 meses de vida, noticia que lo dejo bastante depresivo, sin embargo, hasta el día de hoy continúa haciendo lo que más le gusta.

Asimismo, agradeció a la «Chola» por haber entendido su situación, pues el cómico contó su verdad entre lágrimas en el programa.

«Te agradezco de verdad, lo que pasa es que yo me acerqué a hablarle porque mi público que me sigue necesita saber por qué no estoy a un 100%», confesó entre lágrimas.