¿Nació el amor? Roxana Molina habría quedado ‘flechada’ de Jean Paul Zavala de Los 5 de Oro

El grupo de Los 5 de Oro llegó hoy al programa de Habla Kausa. En el programa se encontraron con la popular Roxana Molina, quien al parecer habría quedado enamorada a primera vista del cantante Jean Paul Zavala.

Los 5 de Oro en Habla Kausa

En el programa de Habla Kausa, los chicos de Los 5 de Oro llegaron como invitados especiales para celebrar el primer lugar de Radio Karibeña en sintonía en todo el Perú. Además, como invitada especial llegó la conductora Roxana Molina del programa El Súper Show.

Roxana Molina comenta que se quedó todo el día en radio Karibeña para esperar la llegada de Los 5 de Oro. Luego, el cantante Jean Paul Zavala empezó a cantarle ‘Me cambiaste la vida’ de Río Roma a la influencer, quién quedo aún más enamorada.

Entonces, el vocalista Renzo Pastor comentó que su compañero Jean Paul Zavala es un hombre completamente fiel: «Jean Paul Zavala es un hombre intachable, 100% fiel. Él te va brindar todo lo que tú quieras».

Jean Paul enamora a Roxana Molina

El joven cantante de Los 5 de Oro siguió intentado conquistar a la bella conductora Roxana Molina. La influencer preguntó a Jean Paul Zavala si podrían tener hijo en un futuro juntos: «Si podemos tener una princesa más adelante. Porque yo te amarro porque te amarro mano, de frente mano».

De inmediato, Jean Paul respondió muy decidido: «Si quieres dos, mi mamá ya me está pidiendo nieta», dejando sorprendidos a todos los presentes. Luego, Roxana agregó que le avise a su nueva suegra: «Dile a tu mamá que ya encontraste a la nuera favorita. La indicada, sobre todo natural en la personalidad porque es todo lo que queda acá».

El vocalista de Los 5 de Oro comentó que para él, lo más importante es lo que uno lleva dentro y no lo de afuera. Con esta afirmación, la conductora de El Súper Show quedó más enamorada y no sabía si creerle o no.

«Me han lastimado tanto en la vida, que ya no sé que creer, soy una mujer lastimada, quiero amor», agrega Roxana Molina. Jean Paul Zavala respondió que nunca la lastimaría y que incluso le daría todo a la bella influencer, dejándola muy impresionada.