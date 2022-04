¡Nació Índigo! Camilo y Evaluna se convierten en padres de una niña

Compartir Facebook

Evaluna Montaner y Camilo ya estaban en los últimos días de la dulce espera de su bebé: Índigo. Finalmente, este miércoles 6 de abril, ‘Despierta América’ dio la noticia del nacimiento y revelaron que ¡es niña!

Previo a esto, Evaluna había contado en el podcast ‘En la sala with Evaluna’ que no podía ser madre: «Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo». Sin embargo, al parecer, el milagro sucedió.

Desde el fin de semana, la familia Montaner se preparaba para darle la bienvenida a la pequeña, aunque hasta ese momento no quisieron revelar el sexo del bebé. El lugar elegido para el nacimiento fue la casa que el clan de artistas tiene en Miami.

Nace Índigo, el bebé de Camilo y Evaluna Montaner: ya se sabe si es niño o niña.https://t.co/7caqN9ITE1 — Despierta América (@despiertamerica) April 6, 2022

Ricardo Montaner también había contado algunas intimidades del parto de su hija. “Va a nacer en casa, va nacer a través de una partera como nací yo hace 60 y pico. Va nacer de forma muy natural, probablemente en agua, lo van a decidir creo que en el momento”, había asegurado el cantante. “Hay una emoción muy especial, porque es el bebé de mi hija. Yo tengo ya cuatro nietos, de mis dos hijos mayores, pero cuando la nena queda embarazada es una emoción muy especial”, reflexionó.

Recordemos que, en octubre del 2021, Evaluna y Camilo anunciaron la espera de ‘índigo’ con una bonita canción. La llegada de la pequeña representa el primer bebé para el colombiano, de 28 años, y para la venezolana, de 24. Hoy todos los fans esperan que alguien de la familia comunique la feliz noticia.

