«Nada se compara con hacerlo reír» Christian Ysla y su peculiar mensaje al jurado de ‘El Gran Chef’

Christian Ysla, quien forma parte de los participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ 4ta temporada, lanzó un peculiar mensaje a uno de los jurados del programa. A través de su cuenta de TikTok, el actor dejó en claro que la labor como participante es ardua preparando cada uno de los platos. Sin embargo, nada se compara con hacer reír al jurado y a alguien en especial, según lo que contó el actor. ¿De quién se trata? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Gian Piero Díaz habló sobre su salida de ‘Esto es Guerra’ y se refirió a Johana San Miguel ¿Qué le dijo?

Christian Ysla lanza mensaje para el jurado de ‘El Gran Chef’

El popular actor Christian Ysla se mostró feliz al realizar uno de sus últimos videos en TikTok, pues logró lo que tanto ansiaba. Recordemos que uno de los jurados del programa, Javier Masías, se caracteriza por su seriedad y sus calificaciones estrictas en cada plato de los participantes. Ante ello, Christian Ysla logró hacerlo reír con su carisma y actitud. Por este motivo, realizó un peculiar video en su TikTok.

«Desde que estoy en ‘El Gran Chef’ he tenido muchas satisfacciones. He conocido nuevos amigos y he preparado buenos platos. Pero nada se compara con hacer reír a Javier Masías», se le puede escuchar decir al actor en su video. De igual forma, se aprecia la felicidad del jurado, quien muchas veces se muestra serio al momento de evaluar.

También te puede interesar leer: «Un capazo» Usuarios elogian la labor de Ricardo Morán dirigiendo ‘El Gran Chef Famosos’

La dirección de ‘El Gran Chef Famosos’

La producción de ‘El Gran Chef Famosos’ ha logrado que el programa sea el favorito de muchos peruanos. Pero, ¿Quién está detrás de todo esto? Reunir a participantes como Tilsa Lozano, Christian Ysla, Mariella Zanetti, entre una larga lista y hacerlos cocinar parte de la idea de Ricardo Morán.

A través de su TikTok, el popular Ricardo Morán, quien fue jurado en el programa ‘Yo Soy’, mostró cómo es dirigir ‘El Gran Chef Famosos’ diariamente. Ante ello, muchos usuarios elogiaron su labor, pues es evidente el compromiso y la experiencia que tiene Morán para dirigir. Cabe resaltar que Ricardo Morán contó en otro momento que las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’ inician desde las 8 de la mañana y culminan a las 7 u 8 de la noche.

Incluso, en el video se puede apreciar cómo les da las indicaciones al jurado del programa cuando se dirigen hacia alguna de las estaciones de los participantes. Por estos motivos, los usuarios no dudaron en elogiar su labor. «Pensé que le salía natural a Giacomo sus instrucciones», «Los domingos deben pasar los bloopers de la semana. Soy muy fan del programa», «Con un jefe así diciendo por favor, gracias o felicitándote por cada pequeña cosa que lindo ambiente de trabajo», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.