Nadeska Widausky fue denunciada por agredir con su tacón a una mujer

La popular bailarina fue denunciada por haber agredido a una mujer en el baño de una discoteca con nada más y nada menos el taco aguja el cual se usó como defensa en contra de la presunta agredida.

La presunta víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó en “Magaly TV: La Firme” que, la noche del sábado 14 de setiembre, la bailarina la atacó con la punta de su taco y le causó una herida de más de 20 centímetros en la pierna.

“Yo nunca la toqué, lo único que le dije fue: ‘no te me acerques, no me toques’, al no poder tocarme, atinó a tirarme una patada y con su taco aguja intentó lastimarme”, dijo la mujer agredida quien ahora teme que se tomen acciones en su contra.

Nadeska responde

Por su parte, Nadeska Widausky contó que fue amiga de la mujer que la acusa de agresión, pero aclaró que ambas no tienen comunicación hace varios años. Asimismo, aseguró que ella fue inicialmente atacada y que solo se defendió.

“Cuando ella entró al baño, me empujó y me quiso jalar la cadena, yo paro enjoyada, y yo reaccioné. Al momento de tirarle el patadón, obviamente mi taco era delgado, y le hice un rasguño en la pierna”, declaró.

Lo último que se supo de Nadeska Widausky es que celebró a lo grande cumpleaños de su hijo sin respetar el distanciamiento social, pese al coronavirus.

En esa oportunidad, Nadeska Widausky decidió defenderse al respecto y aseguró que en el cumpleaños de su pequeño solo estuvieron sus amigos y familiares cercanos.