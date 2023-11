«Nadie merece nuestras lágrimas»: Milena Zárate manda mensaje a todas las mujeres que fueron traicionadas

Milena Zárate es una artista colombiana, quien llegó hoy al programa de Leysi Suárez para presentar su nueva canción. Además, la cantante dedicó esta canción para aquellas mujeres que fueron traicionadas por sus parejas y envía contundente mensaje para superarlo.

Milena Zárate comparte sabio consejo

La artista colombiana vivió un duro momento y muy polémico con su ex pareja. Milena Zárate decidió contar como ha afrontado esta situación muy complicada en su relación amorosa. Leysi Suárez añadió que la traición que vivió la colombiana fue más fuerte de lo que le toco a ella vivir.

Entonces, Milena responde: «Cuando una persona pasa por una situación así, muy independiente de la posición que estabas tú, Rosa, Erika y la posición de muchas. Yo les digo una cosa, se llora. La canción (Tequila, Guaro y Ron) lo dice… vale desahogar, vale pasar el luto, pero más allá siempre hay una vida».

Luego, la cantante colombiana agrega que tras estos problemas que le pasan a uno, finalmente terminando fortaleciendo a la persona. Milena Zárate agrega que a consecuencia de eso, hace que uno mismo se valore más y quieras lo mejor para ti.

«Te ayuda madurar, la vida no se acaba por una persona. Menos con una persona que te hace sufrir. Porque el amor no duele, el amor no hace daño. La persona que llega a tu vida, llega a complementar lo que tú ya tienes que es felicidad. Llega y te resta tu felicidad, esa persona no sirve para tu vida», comenta.

Finalmente, comenta que se debe agradecer a la persona quien se llevó a tu pareja: «Dale las gracias, préndele las velitas a esa chica que se lleva a ese estorbo que tienes a tu lado». La artista colombiana agrega que en ese momento uno no lo pensará claro porque está de luto, pero con el tiempo podrá aceptar que fue lo mejor.

Fans le piden consejos

Milena Zárate comenta que tras la situación que le tocó vivir, muchas de sus seguidoras le han preguntado cómo hizo para superar todo. «Lo único que yo les puedo decir es que el tiempo es el mejor aliado. Dejes que el tiempo se pase y solito se va encargar de poner todo en su lugar», agrega.

Además, comenta que es momento de enfocarse en uno mismo, quererse, hacer lo que más le gusta a uno y amar a sus hijos. Milena Zárate cierra el programa comentando que ella solo tuvo que esperar a que todo caiga por su propio peso: «Yo lo único que he tenido que hacer es sentarme y ver como la vida y el karma, se ha encargado. Solamente aplaudo».