“Nadie por encima del club”: Hinchas contra Jorge Fossati por no decidir entre Universitario y la selección

¡Decida “Profe”! Jorge Fossati es la principal carta que manejan en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para reemplazar a Juan Reynoso en la selección peruana. Los pésimos resultados al mando del “Cabezón” derivarán en su salida del combinado nacional, por lo que el uruguayo asoma como la primera opción para dirigir a Perú. Sin embargo, ante la falta de la resolución del contrato con el “Ajedrecista”, el entrenador uruguayo aún no toma una decisión respecto a su futuro en Universitario, lo cual ha despertado la ira de los hinchas cremas.

¿Qué dijo sobre Perú?

Hace unos días, Jorge Fossati ofreció una entrevista para “Teledoce”. El estratega uruguayo habló largo y tendido sobre la selección peruana y señaló sentirse orgulloso de que su nombre sea voceado como posible DT.

“Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé; pero valoro mucho mas si te llaman de un lugar de donde te conocen; o que estás trabajando o trabajaste antes. Después, no quiero caer, en donde siempre pensé que no es ético, de estar con eso de ‘sería un honor, un orgullo si me llamaran’”, sostuvo.

Jean Ferrari: "Hay una posibilidad que el profesor (Fossati) vaya a la selección. Ya tendrá que tomar una decisión. Lo que sí descartamos es que dirija club y selección, no está contemplado bajo ningún punto de vista. Estamos esperando la postura del profesor". Vía @Depormatch pic.twitter.com/ReIume6F0D — Charla Táctica Perú (@charlatacticape) December 8, 2023

Asimismo, y sabiendo que aún tiene contrato con Universitario, Jorge Fossati no descartó dirigir tanto al cuadro crema como a la selección peruana. Cabe destacar que Diniz, entrenador de la selección brasileña, hace lo propio dirigiendo al “Scratch” y a Fluminense.

“A mí me parece en principio que no. Tenés que ver las dos cosas, los calendarios, qué hago, cuando estoy acá quién se encarga de aquello. Por ahí un técnico cualquiera puede estar en dos lados, no sería la primera vez, ya ha pasado en el mundo, pero el técnico puede estar para allá y para acá. Tendría que tener los equipos de trabajos fuertes”, apuntó.

Hinchas critican a Jorge Fossati

Este año, Universitario cumple 100 años y quieren celebrar a lo grande. Los cremas tienen la posibilidad de convertirse en bicampeones nacionales en su centenario, por lo cual, prometen armar un equipazo para esta temporada.

Además de los jugadores, el entrenador es pieza clave y desde Ate, están más que conformes con el trabajo de Jorge Fossati. Sin embargo, la falta de decisión del “Profe” preocupa en tienda crema y también a los hinchas, quienes expresaron su disconformidad con la incógnita del estratega uruguayo, más aún sabiendo que el próximo 18 de diciembre empezará la pretemporada del campeón nacional.

Esto ha despertado las críticas de los fanáticos del club merengue, quienes están agradecidos con lo hecho por Jorge Fossati en el club. Pero, como no todo puede ser color de rosa, indican que nada ni nadie está por encima del club y menos en su centenario.

“Gracias por todo profe, pero nada ni nadie por encima del club”, “nadie es indispensable”, “desde el momento que aceptaste escuchar a Oblitas, demostraste que no quieres seguir en la U”, “es mejor que te vayas por la puerta grande”, señalan en redes.

Primero la U, después la selección, que nos sacara campeones no le da derecho a que estemos en un "veremos que pasa" y seguir esperando. Se supone que es un proyecto y el centenario debe terminar con un bicampeonato. Estamos empezando muy mal. — Nick ⚽🔟🖤 (@NickVR2) December 9, 2023

Lo cierto es que esta es la semana final y Jorge Fossati deberá decidir su futuro. El uruguayo contempla dirigir la selección peruana y marcarlo como el último gran desafío de su carrera, por lo cual, la decisión se torna aún más complicado.