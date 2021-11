Nana de Melissa enciende las alarmas pero no duda en echarla: “era tremenda”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuego! La nana de Melissa Paredes no se guardó nada y salió al frente a defender a Rodrigo Cuba tras el ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda.

En esta oportunidad, la mencionada mujer que ayudaba a Melissa en casa, reveló que fue testigo de diversos momentos que la pusieron triste pues veía a la exconductora de ‘América Hoy’ en otras, mientras el ‘Gato’ siempre comportó como un buen hombre.

También puedes ver: Mujer valiente derribó a sujeto que pretendía arrebatarle a sus hijas

Asimismo, la señora que trabajaba con Melissa, contó que una vez le preguntó a Melissa si conversaba con Rodrigo Cuba, pues escuchó que ‘Meli’ llamaba por teléfono “cariño” a alguien.

“Justamente un día se acabó la comida del gatito yo dije ‘señora está hablando usted con el señor Rodrigo Cuba, así yo le digo al señor, entonces me dijo ‘no, no estoy hablando con él’, ahí yo me sorprendí”, agregó encendiendo aún más las alarmas asegurando que ya desde mucho antes se coqueteaba con el ‘Gatito’ activador.

También te puede interesar: Maricarmen Marín y Sebastián Martins emocionados por la pronto llegada de su bebé

“Él vino acá”

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ dio con el paradero de la niñera que contrataron los Paredes – Cuba. “¿Usted ha escuchado alguna llamada entre Melissa y Anthony?”, le preguntó el reportero a la mujer.

Su respuesta sorprendió a más de uno, pues ella confesó que el bailarín, Anthony Aranda, fue a visitar a la actriz a su nuevo departamento. “Él vino acá, no puedo decir que la vi a ella muy entusiasmada, pero a él sí, muy que la miraba, que la observaba. Yo decía ‘este señor qué tiene, porqué la mira tanto, es una mujer casada”, contó la niñera.

Mira también: ¡Bebé en camino! Joshua Ivanoff y su novia Michelle Biu se convertirán en padres