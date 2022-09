Compartir Facebook

La actriz Natalia Salas volvió a pronunciarse vía redes sociales tras anunciar que padece de cáncer de mama. Como se sabe, Salas pasaría una intervención quirúrgica para atacar directamente al ganglio maligno y posteriormente poder conocer su tratamiento.

En esta oportunidad, la artista comentó que los médicos le indicaron que su operación se postergaría al día de mañana. “Hoy tengo mi preoperatorio y mañana entro a la clínica a las 7:00 a.m. porque me van a operar a las 9:00 a.m.”.

La también influencer Natalia se operará para que le extirpen su mama izquierda y, posteriormente, conocer su terapia oncológica, ya sea por pastillas o quimioterapia.

“Me toca librar esa batalla”

La artista que pasó por distintas producciones peruanas, suele mantener al tanto a sus fieles seguidores de lo que le sucede en su vida cotidiana. Fue de este modo que contó la dura batalla a la que le toca enfrentar.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, dijo Salas la recordada «Andrea» de ‘Al fondo hay sitio’.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo”, agregó Natalia.

Asimismo, ‘Nata’ recomendó a sus seguidores someterse a chequeos preventivos para que la enfermedad sea detectada a tiempo y posteriormente llevar el mejor tratamiento dirigido por un médico.

En la publicación de Instagram, Salas acompañó el video con una descripción de resiliencia y fuerza: “Prevención, Diagnóstico y Resiliencia. Más allá de un cáncer de mama. Con todo… menos miedo”.

