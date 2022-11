Natalia Salas agradecida con el esposo que le tocó tras ser diagnosticada con cáncer

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Natalia salas la muy querida actriz reveló en el programa de estás en todas sobre cómo vive su relación con su pareja Sergio coloma con quién tiene un hijo.

Como usted sabe Natalia sido diagnosticada con cáncer de mama por lo que tuvo que extirparse un seno para poder tener una vida larga y saludable sin embargo el proceso ha sido difícil ya que ha tenido que ser sometida a quimioterapias siendo su esposo su principal pilar de apoyo para poder afrontar esta enfermedad.

Es así que la actriz recordó cuando estuvo en la dulce espera y como fue llevar la noticia del cáncer de una manera que no afecte el crecimiento de su hijo.

“Nuestro embarazo fue hermoso, nuestro postparto también. A veces yo le digo: a lo mejor pasa esto porque éramos muy felices y hay que darle un poco de equilibrio a la vida, y me dice no sé, pero sea lo que sea que pase, lo vamos a superar juntos”, dijo Natalia.

Asimismo, Salas reveló que Sergio jamás la hizo sentir fea por haber tenido que pelarse ni en ningún momento de su vida.

“Y es bien importante cómo tu pareja te ve, y nunca me ha hecho sentir fea, nunca me ha hecho sentir incompleta. Es más, yo estoy así, toda ‘quimioterapeutica’ y me está paleteando, le digo ‘Sergio, por favor, ahorita no puedo’”.

El amor va más allá del físico

Por otro lado, Natalia reveló que el amor que ambos se tienen va mucho más allá que una cara bonita ya que su romance ha atravesado etapas bonitas como difíciles.

“Es como no perder este romance, este respeto y que es un amor que va más allá del físico, o sea, obviamente le gusto, gracias a Dios todavía, y él a mí, pero es construir el romance desde otro lugar, entender que las parejas pasan por etapas y que esta es una de ellas”, contó.