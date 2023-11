«Me has salvado muchas veces», Natalia Salas comparte emotiva sesión de fotos navideñas de su hijo

Natalia Salas compartió a través de sus redes la tierna y emotiva sesión de fotos que protagonizó su hijo por estas próximas fechas navideñas y es que el amor de madre es un sentimiento que Natalia ha valorado mucho desde que salió enferma.

Como se recuerda la actriz afrontó un cáncer de mama, sin embargo, el apoyo de su esposo Sergio Coloma y su pequeño hijo Leandro fueron pieza fundamental para salir adelante.

Emotivas fotografías

Natalia Salas sigue irradiando alegría a través de sus redes sociales y es que esta vez la actriz compartió un pequeño video de lo que fue la sesión de fotos de su pequeño hijo quien es su mayor adoración.

«Me has salvado la vida muchas veces Leandro. Gracias por hacerme tu mamá», escribió Natalia en el reel que compartió.

En el pequeño video se puede ver a Natalia participando de la sesión navideña donde ambos lanzan por los aires algodón para simular la nieve con una enorme sonrisa.

Aún no se han publicado los resultados de la tierna sesión de fotos pues al parecer Natalia las reservará para las fechas navideñas.

Asimismo, comentarios de personajes conocidos no se hicieron esperar pues encuentran en Natalia el sinónimo de fuerza, valentía y perseverancia a raíz de todo lo que le tocó afrontar.

«Hermoso de mi vida», comentó Yiddá Eslava e incluso usuarios no fueron ajenos a estas tiernas escenas entre madre e hijo.

«Que hermoso, nada como una madre con su hijo», «Que bonito, que linda energía transmiten», «Me encanta tu bebito Nat, es tan hermoso…y cuando sonríe se le ve tan tierno», fueron algunos de los comentarios en redes.

Descarta optar por la adopción

La actriz peruana Natalia Salas confesó que desea poder tener otro hijo, sin embargo, por el momento no está en sus planes debido a que su único hijo llamado Leandro le demanda mucho tiempo y prefiere dedicarle toda su atención.

Es así que reveló que en algún momento quiso adoptar, pero hoy por hoy tomó la decisión de no realizar este proceso, pues en caso ya no pueda salir embarazada Leandro será su único hijo.

«Antes de tener a Leandro, mi hijo, se me pasaba por la cabeza la idea de adoptar, pero ahora ya no, Leandro vale por cinco. La posibilidad de adoptar la descarté cuando llegó Leandro, ahora, si naturalmente no pudiera salir embarazada, entonces, ya fue. Leandro es un niño mágico», sentenció.

Incluso aseguró que ha ido a terapia junto a Sergio para poder ser mejores padres y darle todo el amor y comprensión que su hijo merece.

«Sergio y yo hemos ido a terapia de padres porque queríamos ser una mejor versión de nosotros para poder criar a nuestro hijo con amor, con buenas herramientas», contó la actriz.