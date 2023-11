«Si no sale, ya fue», Natalia Salas descarta adoptar y confiesa querer ser madre otra vez

Natalia Salas confesó que desea mucho nuevamente ser madre, sin embargo, debido a el cáncer que padeció podría resultar difícil.

La actriz ha sabido salir adelante junto al apoyo de su esposo Sergio Coloma y lograr superar la enfermedad que padeció, es así que su sueño de agrandar la familia todavía se mantiene vigente.

Con mucha esperanza

La actriz peruana Natalia Salas confesó que desea poder tener otro hijo, sin embargo, por el momento no está en sus planes debido a que su único hijo llamado Leandro le demanda mucho tiempo y prefiere dedicarle toda su atención.

Es así que reveló que en algún momento quiso adoptar pero hoy por hoy tomó la decisión de no realizar este proceso, pues en caso ya no pueda salir embarazada Leandro será su único hijo.

«Antes de tener a Leandro, mi hijo, se me pasaba por la cabeza la idea de adoptar, pero ahora ya no, Leandro vale por cinco. La posibilidad de adoptar la descarté cuando llegó Leandro, ahora, si naturalmente no pudiera salir embarazada, entonces, ya fue. Leandro es un niño mágico», sentenció.

Incluso aseguró que ha ido a terapia junto a Sergio para poder ser mejores padres y darle todo el amor y comprensión que su hijo merece.

«Sergio y yo hemos ido a terapia de padres porque queríamos ser una mejor versión de nosotros para poder criar a nuestro hijo con amor, con buenas herramientas», contó la actriz.

No perdona infidelidades

Por otro lado, debido a la ola de infidelidades que se vienen desarrollando en el mundo de la farándula, Natalia confesó que su esposo no tiene la habilidad de mentir por lo que sabría si en algún momento quisiera sacar los pies del plato.

«Él no me miente, pobrecito, titubea, no puede mentir. Hay gente que no tiene la capacidad de mentir y Sergio es uno de ellos», dijo.

Asimismo, confesó que por más amor que sienta hacia Sergio jamás le perdonaría una infidelidad.

«Claro que no, nunca perdonaría una infidelidad. Con todo el respeto y el amor que nos hemos demostrado, merezco que él sea sincero conmigo. Y él también merece que yo sea sincera con él», finalizó.

Como se recuerda, en el 2022 Natalia fue diagnosticada con cáncer de mama, fue ahí donde su familia y en especial su esposo fueron su principal soporte en momentos difíciles y hasta el día de hoy siguen demostrando que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad.