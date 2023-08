«No puedo creer que me dejes», Natalia Salas llora eliminación de Mónica Torres en ‘El Gran Chef famosos’

Natalia Salas se mostró conmovida tras la salida de competencia de la gran Mónica Torres en el programa de cocina ‘El gran chef famosos’. La actriz publicó en sus redes lo que fue la eliminación y cómo se sentía al respecto de perder una compañera que demostró ser una de las mejores en el reality.

Emotiva eliminación

Llegando ya a la etapa final de ‘El gran chef famosos’, la primera eliminada fue la actriz Mónica Torres esto provocó las lágrimas a sus compañeros, como por ejemplo Natalia Salas y del conductor José Peláez.

«Me da muchísima pena saber que no vas a seguir en esta competencia», declaró.

Por otro lado, fueron salvados en la competencia Mr. Peet, Laura Spoya y Mauricio Mesones, quedando para la eliminación Mónica Torres y Natalia Salas, ambas amigas se disputaban su lugar en el reality de cocina. Lamentablemente, Mónica Torres fue quien le dijo adiós a ‘El gran chef famosos’ y agradeció la oportunidad brindada.

«He encontrado a personas maravillosas, con la cocina, me doy cuenta que he vuelto a enamorarme de la cocina», señaló Mónica.

El conductor con la voz quebrada despidió a la talentosa actriz quien había avanzado de manera satisfactoria cada gala.

«Me da muchísima pena. Hay una parte de mí que siempre te vio levantar esa copa y me da muchísima pena saber que no vas a seguir avanzando en esta competencia», dijo.

Natalia llora por Mónica

Por otro lado una de las más afectadas fue la muy querida Natalia Salas que no son sus redes para expresar su sentir. «Te adoro Moni, no puedo creer que me dejes sin tu compañía en la cocina», empezó diciendo.

Además, se comprometió a seguir dando lo mejor en la competencia por su querida amiga: «Voy a esforzarme cada día ya no sola por mí, por ti también», finalizó.

Más de uno la veía en la final, hoy le dice ADIÓS a la competencia 🥺 💔 ¡Te extrañaremos, Mónica!

En las historias de Instagram de la influencer se le puede ver con los ojos rojos tras haber llorado por su compañera: «Así quedé después de la eliminación creo que lloré más que mi propia eliminación», escribió Salas.

Es así que ahora el premio será disputado entre Mr. Peet, Natalia Salas, Ale Fuller, Mauricio Mesones y Laura Spoya. Uno de ellos será eliminado el día de hoy otro el jueves y uno más el viernes y la gran final se llevará a cabo el 12 de agosto. En la final de El gran chef famosos se enfrentarán los dos últimos competidores.