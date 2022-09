Natalia Salas: “nadie está preparado para oír un diagnóstico positivo al cáncer”

Compartir Facebook

La actriz Natalia Salas sigue recuperándose de la mastectomía a la que se sometió el último fin de semana y comentó cómo se siente anímicamente con el transcurrir de los días y porqué se mantiene sonriente y optimista.

«Me preguntan mucho: ¿cómo haces para estar sonriente y optimista?.. Siempre he creído que el estado anímico tiene mucho que ver en el día a día de una persona.. hace muchos años decidí ser feliz. Decidí ver siempre el vaso medio lleno…porque sí, es una decisión», expresa la actriz, quien actualmente se encuentra de alta en su domicilio.

«Hoy tengo mucho porqué agradecer… y este par está encabezando esa lista. Mi marido y mi hijo. Mis Colomas.

No sabía que un ser humano podía querer tanto… hasta que los tuve a ellos», refirió Natalia sobre el gran soporte que han significado su familia en este proceso.

«¿Tengo incertidumbre? Sí. ¿Me frustro? También. Pero abrazo esos sentimientos y los invito a retirarse… porque tengo mucho más porque sonreír y bromear que para decaer. Creo que nadie está preparado para oír un diagnóstico positivo al cáncer… pero si depende mucho de uno cómo decide sobrellevar esa noticia», señala convencida.

Finalmente la querida figura concluye con esta frase «escucha tu cuerpo… atiéndelo. No dejes de chequearte nunca».

Se rapará el cabello

Según ella misma dio a conocer, el siguiente paso sería la quimioterapia, motivo por el que decidió raparse el cabello. “Yo no quiero esperar a que me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo”.

“Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso”, agregó Natalia.

