«Mi niña interior es feliz», Natalia Salas publica emotivo mensaje en redes y conmueve a usuarios

Natalia Salas recientemente publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y es que la actriz aprovechó este fin de semana para pasarla junto a su familia y no dudó en registrar este amoroso momento con los suyos.

La reconocida y talentosa actriz y cantante presumió mediante un pequeño reel en su Instagram el día de playa que tuvo junto a su hijo Leandro y a su novio Sergio Coloma quienes son sus principales motivos para seguir haciendo lo que tanto ama y luchar por sus sueños.

El amor de la familia

Natalia Salas es sinónimo de valentía esperanza fuerza y voluntad y es que la crisis atravesó una dura batalla contra el cáncer que afortunadamente logró vencer pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su pareja Sergio y de su pequeño hijo Leandro.

La artista cada vez que puede a través de sus redes agradece la posibilidad de seguir disfrutando de los días de los meses y de los años al lado de su familia quiénes son su principal motivación para cumplir con sus proyectos personales que se vieron estancados a raíz de su enfermedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @nataliasalasz

«Ellos no lo saben mucho pero me han salvado mil veces. Me demostraron que el amor infinito existe. Que juntos podemos todo», empezó diciendo.

Además, recalcó que gracias a la compañía de su familia ella nunca más volverá a sentirse sola y es que ahora un pequeño ser depende de ella por lo que tiene que demostrar a diario que es una mamá guerrera una mamá que puede con todo.

El poder del amor

«No lo saben mucho pero mi niña interior es feliz hoy y bastante han tenido que ver. Por ellos cruzaría mil mares y pelearía otras tantas batallas, todas las necesarias», agregó.

«Los amo infinito gracias por amarme completo y siempre como dice Leandro: ‘Somos una familia, somos un gran equipo», finalizó la actriz.

Diversos usuarios no dudaron en comentar esta emotiva publicación pues la familia que tiene Natalia Salas es la que muchos anhelan y la que otros tienen por lo que estas palabras les enseña a cada uno valorar desde los detalles más simples que hacen que una familia sea especial.

Mira también: “No nací para mantener hombres”, Magaly responde luego de que la llamen ‘sugar mommy’

«Te mereces esa familia hermosa que te ama», «Lo tienes todo, qué familia», «Tienes una hermosa familia Natalia», «la familia no tiene precio y es lo mejor», «Hermosa familia, bendiciones», «son una familia ejemplar», fueron algunos de los mensajes de los seguidores de Natalia.

Se luce con emprendimiento

Estas fragancias no son solo perfumes, son como un pedacito de Natalia en cada gota. Alma Luminosa nos lleva a la esperanza con su mezcla floral amaderada que incluye vainilla, jazmín, almizcle y bergamota. En cambio, Fuerza Mística, con su toque a bergamota y ámbar vainilla, y notas florales de rosa nardo, representa la fuerza y superación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Murana Perú (@muranaperu)

Y ¿cómo llegamos a este mágico proyecto? Natalia Salas no solo prestó su imagen, ¡sino que se metió de lleno en la creación de las fragancias! Alexandra Bottger Gerente de Marketing Corporativo de Tottus en Perú y Chile nos cuenta:«Natalia Salas es una mujer resiliente que superó el cáncer gracias a su fuerza y valentía».

Mira también: ¡Confirmado! Katia Palma habla sobre ingreso a Esto es Guerra 2024: ¿hará dupla con Johanna San Miguel?

«Natalia Salas es una mujer Murana: una mujer que brilla por sí sola y que inspira a muchas mujeres por su espíritu de superación Su luminosidad natural nos transmite muchos valores de las mujeres de hoy: empoderadas, valientes, guerreras y con una belleza que viene de adentro hacia afuera», continuó explicando.