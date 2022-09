Natalia Salas se rapará el cabello: “no voy a esperar que se empiece a caer”

Compartir Facebook

La actriz Natalia Salas reveló que, tras padecer cáncer de mama, debió someterse a una operación de extirpación de seno, de la que ya comunicó que salió bien.

Según ella misma dio a conocer, el siguiente paso sería la quimioterapia, motivo por el que decidió raparse el cabello. “Yo no quiero esperar a que me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo”.

“Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso”, agregó Natalia.

“Me siento sostenida por sus oraciones”

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, dijo Salas la recordada «Andrea» de ‘Al fondo hay sitio’.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo”, agregó Natalia.

Asimismo, ‘Nata’ recomendó a sus seguidores someterse a chequeos preventivos para que la enfermedad sea detectada a tiempo y posteriormente llevar el mejor tratamiento dirigido por un médico.

