Natalie Vértiz admite ‘retoquitos’ tras difusión de videos de su adolescencia

Natalie Vértiz se ha convertido en una de las mujeres más guapas del Perú, sin embargo no puede negar que algunas partes de su cuerpo se ven mejor gracias a los famosos ‘retoquitos’.

Y es que, en el programa ‘América Hoy’ difundieron unas imágenes de un video de su adolescencia, en el que se le ve un poco distinta a lo que es ahora.

Por ello, este sábado en su programa, la conductora no se quedó callada e hizo su descargo, habló sobre su paso por el cirujano e indicó que le gustaba como se veía de más joven.

“En mi defensa voy a decir algo, la verdad es que yo estoy viendo las imágenes y me encanta lo que veo, incluso han sacado fotos mías cuando estaba en el colegio y yo nunca he tenido problema en decir las cosas que yo me he hecho”, explicó sin problemas Natalie.

Pese a que Choca quiso saber cuáles eran las cirugías a las que Natalie se había sometido ella no reveló a detalles y solo dijo: “Pero más que eso, yo creo que estamos en el siglo XXI donde se trata de empoderar a la mujer”.

Entro bromas, la esposa de Yaco Eskenazi dijo ‘que tire la primera piedra quien no se ha hecho algo’, explicando de esta manera que muchas figuras públicas se han sometido a diversos tratamientos.

